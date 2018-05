Terry A.: Drogenmissbrauch machte ihn zum Monster

Reihe von Gewalttaten - und ein mutmaßlicher Mord

Die Reihe von Gewalttaten des Verdächtigen - eine davon endete für den jungen Bangladescher Razib D. in einem Asylquartier für psychisch beeinträchtigte Migranten in Maria Enzersdorf bei Wien mit dem Tod - hatte zuletzt für großes Entsetzen gesorgt. Nachdem Terry A. zunächst am Dienstag in besagtem Quartier auf zwei Asylwerber aus Afghanistan einschlug und diese verletzte, kehrte er in der Nacht auf Donnerstag trotz Betretungsverbots an den Ort des Geschehens zurück.