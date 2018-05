Terry A. (25) schlug in U-Haft Mitinsasse halb tot

Der kräftige Afrikaner steht im dringenden Verdacht, in der Vorwoche einen Mitbewohner in einem Asylquartier für psychisch beeinträchtigte Migranten in Maria Enzersdorf bei Wien ermordet zu haben. Der 26 Jahre alte Computerexperte aus Bangladesch, Razib D., hatte keine Chance und starb aufgrund seiner schweren Verletzungen. Nach der Bluttat am späten Mittwochabend ergriff Terry A. die Flucht, sein Motiv für die Tat ist nach wie vor unklar.