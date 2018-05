Mit Meißel Asylwerber getötet, dann Kinder bedroht

Zunächst zwei Bewohner aus Afghanistan verletzt

Ein Zeuge, der gesehen hatte, wie der Afrikaner auf Bäume eingestochen hatte, lieferte den entscheidenden Hinweis. Denn auf den Schuhen des Verdächtigen fanden sich Blutspuren des erschlagenen Mannes aus Bangladesch. Der 26-Jährige war in derselben Unterkunft in St. Gabriel getötet worden, der der Taverdächtige am Dienstag verwiesen worden war. Er hatte zwei weitere Bewohner aus Afghanistan in dem Asylquartier mittels Faustschlägen verletzt. Alarmierte Polizisten erstatteten Anzeige wegen Körperverletzung und sprachen ein Betretungsverbot aus.