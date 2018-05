Von St. Wolfgang auf den Schafberg

Schiff ahoi am Wolfgangsee

Am 20. Mai 1873 brach am Wolfgangsee ein neues Zeitalter an: Der zum 25-Jahre-Regierungsjubiläum des Kaisers von Ing. Curant und Albert Pietz, dem Direktor der Papierfabrik Steyrermühl, in Auftrag gegebene Schaufelraddampfer „Kaiser Franz Josef I.“ lief in Strobl vom Stapel und eröffnete den Schiffsverkehr am Wolfgangsee, der bis dahin mit „Traunderln“ und „Anbamler“ genannten Booten befahren wurde.