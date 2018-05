Hat Staat 500 Mio. Euro Maut zu viel kassiert?

Die Mautgebühren in der EU sind in der Wegekosten-Richtlinie geregelt. Dort heißt es vereinfacht, dass zwischen den Kosten (für Autobahnbau, Instandhaltung usw.) und den eingehobenen Gebühren ein Gleichklang bestehen muss. Das sei in Österreich nicht der Fall, stellte nun Studienautor Stephan Kritzinger fest. Allein 2015 und 2016 habe der Staat insgesamt über eine halbe Milliarde Euro zu viel kassiert.