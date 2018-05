Kratky „auf der Pirsch“ mit dem Jägerbataillon 25

Robert Kratky will es wieder wissen: In der mittlerweile achten Folge der großen Bundesheer-Info-Offensive „Tagwache mit Kratky“ besuchte der Aufwecker der Nation jetzt das Jägerbataillon 25. Neben einem echten Sprungtraining stand auch eine Ausfahrt mit dem Geschützfahrzeug „Husar“ auf dem Programm. Danach ging es unter anderem mit dem schweren Scharfschützengewehr und beim Abfeuern eines Panzerabwehrrohrs in Allentsteig so richtig zur Sache ...