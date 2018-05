Retourkutsche: Ukraine-Einreiseverbot für FPÖ-ler

Vier FPÖ-Politiker haben derzeit in der Ukraine Einreiseverbot. Grund ist ihre Teilnahme am „Internationalen Jalta-Wirtschaftsforum“ auf der von Russland annektierten Schwarzmeerhalbinsel Krim. An der heurigen Ausgabe des vom Kreml initiierten, umstrittenen Treffens nahm unter anderem der Linzer Vizebürgermeister Detlef Wimmer teil, der nun nicht mehr in das mit Russland im Clinch liegende Land einreisen darf, wie eine ukrainische Geheimdienstsprecherin am Mittwoch mitteilte. Außerdem gälten Einreiseverbote für drei FPÖ-Bundespolitiker.