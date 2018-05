Trump attestierte sich selbst „körperliche Stärke“

„Gesündester Mensch, der je zum Präsidenten gewählt wurde“

Nun ist klar, warum die Wortwahl so an jene des Präsidenten erinnert. Bornstein enthüllte gegenüber CNN: „Er diktierte den ganzen Brief. Ich habe diesen Brief nicht geschrieben“, so Bornstein am Dienstag. In dem Attest stand geschrieben: „Wenn Mr. Trump gewählt wird, kann ich zweifelsfrei sagen, dass er der gesündeste Mensch sein wird, der je zum Präsidenten gewählt wurde.“