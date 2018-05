Zum Tode Verurteilten als Bombe von Dach geworfen

Je schwächer, desto grausamer: Mit einer neuen, bestialischen Hinrichtungsmethode versucht die Terrormiliz IS, die in Syrien immer weiter an Boden und Einflussbereich verliert, Angst und Schrecken zu verbreiten. So wird ein Gefangener von einem IS-Schlächter als lebende Bombe präpariert, sein Helm dabei mit Sprengstoff ausgestattet und der Mann danach kopfüber von einem Hausdach geworfen, wie im Internet veröffentlichte Bilder zeigen. Die darauffolgende Explosion enthauptet den Mann schließlich auf grausame Art und Weise.