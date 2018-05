Von 128 Eurofightern sind nur zehn einsatzbereit

Wichtiger Ersatzteil zurzeit nicht lieferbar

Zum Abdichten des Kühlsystems für den Sensor würden die Techniker einen bestimmten Ersatzteil benötigen, der aber derzeit nicht lieferbar ist - weil der Hersteller verkauft wurde, ohne dass die deutsche Luftwaffe davon in Kenntnis gesetzt wurde, so der „Spiegel“. Weil der Jet ohne DASS aber für echte Missionen - also etwa beim Eindringen eines feindlichen Flugzeuges in den Luftraum - nicht einsatzbereit ist, sind laut Insidern zurzeit nur zehn Eurofighter voll einsatzbereit.