27 Touristen entkommen Inferno in Hallstatt-Tunnel

Einem Flammeninferno sind 27 thailändische Touristen in Hallstatt entkommen. Auf dem Weg von München begann kurz vor dem Ziel im ersten Tunnel vor dem Weltkulturerbe der Bus zu brennen. Der 58-jährige ungarische Lenker stoppte geistesgegenwärtig auf der Parkterrasse zwischen den Röhren - die Busgäste und er flohen, während hinter ihnen der Bus in Flammen aufging. Hallstatt war mehrere Stunden am Straßenweg nicht erreichbar.