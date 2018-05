Flyers Wels gehen als Vierter in die Play-offs

Die Flyers Wels haben sich zum Abschluss des Grunddurchgangs der Basketball-Bundesliga am Montagabend Rang vier und damit Heimvorteil im „best-of-three“-Viertelfinalduell mit BC Vienna gesichert. Die Oberösterreicher mussten beim 112:107-Sieg in Klosterneuburg allerdings zweimal in die Verlängerung und behaupteten ihre Tabellenposition im Fernduell mit den Wienern.