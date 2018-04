Golan-Massaker: „Solche Vorfälle gab es täglich“

Nach dem Bekanntwerden der Tragödie um die neun syrischen Geheimpolizisten am Golan (siehe auch Video oben), die offenbar von österreichischen Blauhelmen in den Tod geschickt wurden, hat sich jetzt auch der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Michael Bauer, zu der Causa zu Wort gemeldet. „Solch einen Vorfall, in dieser Art, hat es nahezu tagtäglich gegeben“, sagte er am Montag. Eine Taskforce solle nun die genauen Umstände des Vorfalls klären, denn es gehe „um unser Image“. Indirekt gibt Bauer der UNO zumindest eine Mitschuld an dem Drama - denn diese habe trotz eindringlicher Appelle Österreichs dessen Mandat nicht geändert.