Golan-Protokoll: „Winkt, solange ihr noch könnt“

Nur einen Tag nachdem das von einem Whistleblower unter anderem der „Krone“ zugespielte erschütternde Video von dem Massaker von Schmugglern an neun syrischen Geheimdienstpolizisten auf den Golanhöhen im September 2012 öffentlich wurde, hat die von Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) eingesetzte Untersuchungskommission am Samstag ihre Arbeit aufgenommen. Kunasek fordert volle und rasche Aufklärung über den Vorfall am Checkpoint. Die Hauptfrage bezieht sich darauf, ob die Blauhelme aus Österreich das Blutbad bewusst bzw. auf Befehl zugelassen haben. So spricht einer der Soldaten im Video von einem „Himmelfahrtskommando“ und davon, dass den Angriff keiner überleben werde. „Winkt, solange ihr noch könnt“, sagt ein Soldat vor dem Angriff in Richtung der Geheimdienstpolizisten. Hier das Protokoll der Gespräche der Blauhelme vor und während des Angriffs.