Apple zahlt Irland 13 Milliarden Steuern zurück

„Signal an andere Steueroasen in Europa“

Apple lässt seit Jahrzehnten einen großen Teil seines internationalen Geschäfts über Irland laufen. Durch eine Vereinbarung mit der irischen Regierung vermied der US-Konzern laut Kommission die Besteuerung von nahezu sämtlichen Gewinnen, die das Unternehmen „durch den Verkauf seiner Produkte im gesamten EU-Binnenmarkt erwirtschaftete“. Das Einlenken Irlands sei nun „auch ein Signal an andere Steueroasen in Europa“, erklärte der Finanzexperte der Grünen-Fraktion im Europaparlament, Sven Giegold, am Mittwoch. „Ein Steuerwettbewerb nach unten zwischen europäischen Ländern ist nicht akzeptabel.“