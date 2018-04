Wohin mit Atommüll? Österreich auf Standortsuche

„Keine übertriebene Angst“, beruhigt Dr. Reinhard Uhrig, Atomexperte von GLOBAL 2000 ,„auch wenn wir am Mittwoch des 32. Jahrestages des SuperGAUs von Tschernobyl und des damit verbundenen Horrors gedenken, so hat Österreich richtig entschieden, das AKW Zwentendorf nicht in Betrieb zu nehmen.“