Dringend Standort für großes Atommülllager gesucht

11.200 Fässer verstrahlter Abfall in Seibersdorf

Aber dennoch gibt es in Summe 3600 Kubikmeter an schwach- und mittelradioaktivem Müll, der teils für mehrere Hundert Jahre gelagert und bewacht werden muss. Derzeit werden die 11.200 Fässer an verstrahltem Abfall im niederösterreichischen Seibersdorf zwischengelagert.