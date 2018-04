Schmiergeld-Skandal in Rumänien reicht bis Linz

Nächster Einsatz für die Korruptions-Staatsanwaltschaft: Waren Beamte im März im BMW-Werk in Steyr im Einsatz, stattete man nun Swietelsky in Linz einen Besuch ab, weil der Baukonzern offenbar in einen Korruptionsskandal in Rumänien verwickelt ist. Der Vorwurf: Untreue, Bestechung, Geldwäsche!