Auto-Industrie in China verleiht Engel Flügel

Wenn man in Produktionshallen von Kunststoffverarbeitern grüne Spritzgießmaschinen sieht, dann ist die Firma Engel nicht weit. Das Know-how der Mühlviertler steht mittlerweile weltweit hoch im Kurs. Auch in Asien! „Allein das Produktionswerk in Shanghai hat im letzten Geschäftsjahr rund zwanzig Prozent mehr verkauft als im Vorjahr“, sagt Engel-Vertriebschef Christoph Steger. Die Automobilindustrie ist in China der wichtigste Wachstums- und Innovationsmotor, davon profitiert auch das von Schwertberg aus agierende Unternehmen, das mittlerweile 6600 Mitarbeiter beschäftigt. Mehr als die Hälfte - 3700 - sind an den Standorten in Schwertberg, Dietach und St. Valentin im Einsatz.