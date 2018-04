Chef hatte Arbeiter um Gehalt geprellt

Die beiden Facharbeiter leisteten tadellose Arbeit und mussten auch jede Menge Überstunden machen. Bezahlt wurden diese aber nicht. Da der Chef kein Einsehen hatte, wandten sich die Männer an die AK. Die Arbeistrechtsexperten nahmen sich der Sache an. In beiden Fällen gab es eine deutliche Differenz zwischen dem ausgezahlten Geld und dem kollektivvertraglichen Mindestlohn. „Wir konnten für einen der beiden Maler 3600 Euro, für den zweiten Betroffenen 2400 Euro erstreiten“, so AK-Juristin Daniela Schubert.