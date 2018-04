Vollbremsung vor Radar: Biker (25) überschlug sich

Schwer verletzt wurde ein 25-jähriger Niederösterreicher aus Wiener Neustadt bei einem Unfall auf der B 50 in Schützen am Gebirge. Laut Zeugen hatte der Biker vor einem Radarkasten eine Vollbremsung hingelegt. Dabei geriet er ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und stürzte nach mehreren Überschlägen in den Graben. Spital!