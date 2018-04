Traiskirchen Lions ringen Swans Gmunden nieder

Die Traiskirchen Lions haben am Donnerstag in der 34. Runde der Admiral Basketball-Bundesliga (ABL) den Schlager gegen die Swans Gmunden knapp mit 76:74 (41:41) gewonnen. Die Lions haben damit den zweiten Rang in der Tabelle behalten, der zum Abschluss des Grunddurchgangs zum direkten Halbfinaleinzug führt. Im zweiten Duell gewann BC Vienna gegen UBSC Graz mit 101:81 (43:55).