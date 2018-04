Van-der-Bellen-Visite in Mega-Flüchtlingslager

Jordanien besonders vom Krieg in Syrien betroffen

Neben den bilateralen Beziehungen standen bei dem Treffen vor allem regionale Fragen im Vordergrund, darunter der Krieg in Syrien, von dessen Auswirkungen Jordanien als Nachbarland besonders betroffen ist: Seit dem Ausbruch der Kämpfe im Jahr 2011 haben bereits mehr als 660.000 Menschen aus Syrien Zuflucht in Jordanien gesucht.