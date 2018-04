„Auch nach dem Krieg bleiben die Türken in Syrien“

Nach dem mutmaßlichen Giftgasangriff in Duma und dem anschließenden gemeinsamen Luftschlag der USA, Großbritanniens und Frankreichs scheint die ohnehin schon chaotische Lage in Syrien noch weiter aus dem Ruder zu laufen. Im krone.tv-Interview mit Moderator Gerhard Koller erläuterte Militär- und Syrienexperte Dr. Walter Posch von der Landesverteidigungsakademie am Mittwoch die aktuelle Lage in Syrien und warf einen Blick in die Zukunft des vom blutigen Bürgerkrieg erschütterten Landes. „Es wird ein verkleinertes Syrien kommen und die Türken werden auch nach dem Krieg im Land bleiben“, lautet der eher ernüchternde Ausblick Poschs.