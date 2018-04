Jordanien-Staatsbesuch im Schatten des Krieges

Erinnerungen an Freund Bruno Kreisky

Nach einem privaten Gespräch zu viert luden der König und die Königin die österreichische Delegation in einen Speisesaal in ihrem nach Weihrauch duftenden Palast zu einem Arbeits-Mittagessen. Beide Seiten betonten die langjährige Freundschaft zwischen Österreich und Jordanien, die auch dazu geführt hat, dass König Hussein, der Vater des heutigen Königs, sich am Kahlenberg in Wien-Döbling ein großes Anwesen herrichten hat lassen. Nur zweimal um die Ecke von seinem Freund Bruno Kreisky.