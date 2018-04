Klagenfurt: Ballons dürfen jetzt doch in die Luft

150 Ballons werden am Dienstag beim 500-Jahr-Jubiläum der Stadt durch Schüler in die Luft gelassen. Doch das Land wollte die Aktion platzen lassen (die „Krone“ berichtete). Auf Vermittlung von LH Peter Kaiser gibt es nun doch eine Lösung. „Es gibt zwar ein gesetzliches Verbot, da eine Vielzahl an Ballons eine Gefahr für private Kleinflieger oder Hubschrauber darstellen könnten“, klärt Abteilungsleiter Albert Kreiner auf. „Nach Absprache mit der Austro Control wird es aber ausnahmsweise eine Erlaubnis geben. Der Flugverkehr wird in der Zeit allenfalls umgeleitet.“