Tragödie wird wohl nie restlos geklärt

Gespenstische Stille herrschte am Dienstag zur Mittagszeit rund um das Wohnhaus im Westen von Klagenfurt, in dem sich knapp 24 Stunden zuvor die Tragödie abgespielt hatte. Nur die Tierfiguren an den beiden Hauseingängen, die von den Geschwistern separat benutzt wurden, bleiben als stille Zeugen.