JKU-Ausbau im Urfahraner Grüngürtel?

„Kein öffentliches Interesse an Umwidmung“

Die stadtintern fachlich offenbar immer noch gegebene Skepsis vedichtet sich in einer ablehnenden Stellungnahme von Planungsstadtrat Markus Hein (FPÖ) auf Anfrage der „Krone“: „Das ist rechtlich ein äußerst kompliziertes, hochproblematisches Grundstück. Ich kann kein öffentliches Interesse an der Umwidmung von Grünland dort in der regionalen Grünzone erkennen, zumal es an der JKU ja auch noch Baulandreserven gibt.“ Ginge es nicht um ein politisch unterstütztes Projekt der Kepler-Uni, so würde man über so ein Projekt an diesem Standort gar nicht reden, so Hein. Anders als der bei der Pressekonferenz vermittelte Eindruck dürfte das LIT College also noch nicht „in trockenen Tüchern“ sein.