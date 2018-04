Neue Ersatzquartiere für Fledermäuse

Fledermäuse sind in Österreich eine der am meisten gefährdeten Wirbeltiergruppen. Allein in Kärnten konnten bisher 24 verschiedene geschützte Fledermausarten nachgewiesen werden. Besonders Kraftwerke und Trafostationen sind wegen ihrer Lage in freier Landschaft sowie in der Nähe von Siedlungen oder Wäldern für die Einrichtung von Ersatzquartieren für „Batman“ geeignet.