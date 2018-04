Orlando Magic schmeißt Coach Vogel raus!

Nach den New York Knicks, die sich von ihrem Coach Jeff Hornacek getrennt hatten, ist es am Donnerstag zu einer weiteren Trainerentlassung in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA gekommen: Orlando Magic feuerte Headcoach Frank Vogel, dessen Team in der aktuellen Saison bei 57 Niederlagen nur 25 Siege feiern konnte, nach zwei Saisonen.