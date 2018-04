„Pferdeprofi“ Sandra Schneider live erleben!

„Wir müssen die Tierart verstehen“

Aber auch Verständnis für die Biografie der Tierart gehöre zum Reitersein, meint Sandra Schneider. „Viele Pferde scheuen sich beispielsweise vor dem Einstieg in den Hänger. Was mehr als natürlich ist. In freier Wildbahn würde ein Pferd nie und nimmer eine dunkle, enge Höhle betreten. Ist das Pferd doch ein Freiheit und Fernsicht liebendes Fluchttier“, erläutert der Pferdeprofi, der sich sicher ist, dass auch dieses sogenannte „Verladeproblem“ auch 2018 wieder so manchen Reiter zu ihr und „(Problem-) Pferde besser verstehen“ führen wird. Erstmals wird auch Sandra Schneiders junge Mustangstute „Uschi“ bei ausgewählten Terminen mit dabei sein. Das Tier wurde im Mai 2017 durch das Projekt „Mustang Makeover“ aus einer Auffangstation im US-Bundesstaat Oregon gerettet und lebt seither auf dem Hof des „Pferdeprofis“. Gemeinsam mit ihr wird die Westerntrainerin elementare Trainingsschritte verdeutlichen, die Reiter und Pferd zu einem von Beginn an guten Verhältnis verhelfen.