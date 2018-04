Forschungsdaten: Wissenschaftler des Jahres dafür

Die Nutzung personenbezogener Daten für die Forschung unterliege „strengsten Auflagen, die in der Datenschutz-Grundverordnung festgelegt sind“, so der Präsident des Complexity Science Hub Vienna und Leiter des Instituts für die Wissenschaft komplexer Systeme an der Meduni Wien. „Hier eine mögliche missbräuchliche Verwendung à la Cambridge Analytica herbeizureden, ist unredlich und aus Forschungssicht auf das Schärfste zurückzuweisen.“ Und: „Seit Jahren sprechen alle von personalisierter Medizin. Aber ohne personenbezogene Daten ist die nicht machbar.“