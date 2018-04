Welche Informationen der Staat über Sie speichert

Namensangaben nur in Ausnahmefällen geplant

Grundsätzlich sieht das „Forschungsorganisationsgesetz“ - hier im Wortlaut - vor, dass Forscher die Namen der abgefragten Personen nur in Ausnahmefällen erfahren (wenn die Namensangaben für den Forschungszweck erforderlich sind). In der Regel wird der Name durch ein „bereichsspezifisches Personenkennzeichen“ ersetzt, das dann auch zur Vernetzung mit Daten über diese Person verwendet werden kann, die in anderen Datenbanken liegen.