Attac pflastert Weg in Apple Stores mit „Leichen“

Wenn ein Unternehmen in einem Land Gewinne macht, dann sollte es diese auch in diesem Land versteuern, so die Forderung von Attac. Bei Apple ist das allerdings kaum der Fall, schleust der US-Computerkonzern seine Gewinne doch bevorzugt ins steuerschonende Irland. Diese Praxis wollen die Attac-Aktivisten nicht länger hinnehmen, weshalb sie laut „Heise“ nun in Paris und Aix-en-Provence unweit von Marseille eine „Die-in“-Protestaktion veranstaltet haben.