Kurz will weltgrößte Bank nach Österreich holen

Van der Bellen widmete sich Umweltproblematik

Bundespräsident Alexander Van der Bellen widmete sich am Montag der Umweltproblematik. Österreich wirbt für seine Umwelttechnik. Ein Schlaglicht auf die enormen Dimensionen dieser Problematik in China warf der Besuch der größten Abwasseraufbereitungsanlage Asiens in Peking. Und dennoch reicht die Kapazität nur für den Süden der 20-Millionen-Metropole. Auch gibt es hier noch keine effiziente Mülltrennung. Nachhaltigkeitsministerin Elisabeth Köstinger: „Im Umweltbereich in China könnte unsere Wirtschaft die größten Marktzuwächse erzielen.“