Wie Österreich das große China erobern will

Militärischer Empfang durch Staatschef Xi Jinping

Der offizielle Teil des Staatsbesuches beginnt am Sonntag mit dem militärischen Empfang durch Staatschef Xi Jinping und endet am Freitag im Panda-Reservat in Sichuan. In der aufstrebenden Provinzmetropole Chengdu eröffnet Österreich ein zusätzliches Konsulat in China.