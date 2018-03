Anti-Terror-Poller: Die Bauarbeiten haben begonnen

Die Aufgrabungen haben bereits begonnen, ab Mitte der nächsten Woche soll der erste Poller stehen. Wie berichtet, starteten am Montag die Baumaßnahmen für die insgesamt 78 Anti-Terror-Poller, die künftig die Besucher des Wiener Rathausplatzes vor Terrorangriffen, wie etwa Rammattacken mit Lkw, schützen sollen. Begonnen wurde an der Ecke Felderstraße. Ab Ende der Woche wird dann auch an der Ring-Seite und an der Ecke Lichtenfelsgasse gewerkt. In spätestens sechs Wochen soll alles erledigt sein.