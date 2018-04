77 Drogenpakete im Bauch: Bodypacker festgenommen

Mit knapp einem Kilo Kokain im Bauch wurde ein 33-jähriger Asylwerber aus Nigeria am Bahnhof in Klagenfurt festgenommen. Der Bodypacker stand unter Verdacht, die Drogen von Holland aus nach Klagenfurt schmuggeln zu wollen. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine körperliche Untersuchung im Klinikum Klagenfurt an.