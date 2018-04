Raketenangriff auf syrischen Militärflughafen

Flog israelische Luftwaffe einen Angriff?

Die syrische Flugabwehr habe acht Raketen abgeschossen, so die syrische Nachrichtenagentur Sana. Laut der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte seien 14 Menschen getötet worden, darunter auch iranische Kämpfer. Zivilisten berichteten laut dem syrischen Fernsehen von lauten Explosionsgeräuschen in der Gegend. Libanesischen Medien zufolge hatten Bewohner nahe der südöstlichen Grenze zu Syrien in den frühen Morgenstunden von Kampfjets im Luftraum berichtet, was möglicherweise auf einen Angriff aus Israel hindeuten könnte.