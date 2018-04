In Fußgänger gefahren: Verdächtiger stellte sich

Der Mann soll am Freitagnachmittag mit einem Alkoholwert von 1,17 Promille an der Puschkinpromenade zunächst Polizisten beleidigt und rechtsgerichtete Parolen gerufen haben. Jetzt müsse ermittelt werden, ob er tatsächlich am Steuer des Wagens gesessen sei, hieß es. Dazu seien Zeugen befragt worden. Ermittlungen ergaben außerdem, dass es in der Umgebung vor dem Vorfall eine Schlägerei gegeben habe.