Waffen, Drähte und Böller in Todes-Bus gefunden

Nach dem blutigen Anschlag von Münster, bei dem am Samstagnachmittag ein 48-jähriger Deutscher mit einem Kleinbus in einen Gastgarten gerast war und dabei zwei Menschen tötete und 20 weitere verletzte, ehe er am Tatort Selbstmord verübte, herrscht Entsetzen in Deutschland. Die Ermittler suchen noch immer nach einem möglichen Motiv für das Verbrechen. In einer Pressekonferenz hieß es Sonntagfrüh von der Polizei: „Bislang liegen keine Hinweise auf einen möglichen Hintergrund vor. Die Ermittlungen werden mit Hochdruck und in alle Richtungen geführt.“ Fest steht inzwischen jedoch, was sich im Todes-Bus befand: Die Polizei entdeckte neben der Tatwaffe noch eine Schreckschusspistole, Drähte und ein Dutzend Böller. Auch in der Wohnung des Täters wurde eine Waffe - ein unbrauchbar gemachtes Sturmgewehr vom Typ AK47 - gefunden.