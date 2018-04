Nader feiert in Wien problemlosen Comeback-Sieg

Das Comeback von Boxer Marcos Nader ist geglückt. Der ehemalige EU-Meister besiegte am Samstagabend bei der „Bounce Fight Night“ in der Erste Bank Arena in Wien-Donaustadt im Hauptkampf Darko Knezevic durch K.o. in der zweiten Runde. Der Serbe war kein echter Prüfstein für den Lokalmatador, mehr ein Aufbaugegner. Einen solchen hatte sich Nader für seine Rückkehr in den Ring auch gewünscht.