Tödliche Attacke: „Chico“ lebte in Metallkäfig

Nach der tödlichen Hundeattacke in Hannover kommen nun immer mehr Details ans Tageslicht. Das Obduktionsergebnis brachte endgültige Gewissheit: Staffordshire-Terrier „Chico“ verletzte seine Halter, Lezime K. (52) und ihren kleinwüchsigen Sohn Liridon K. (27) tödlich. Der Hund war acht Jahre lang friedlich, allerdings hatte der Tierschutzverein zweimal Kontrollen durchgeführt, nachdem die Nachbarn wegen Vernachlässigung des Hundes Alarm geschlagen hatten. So soll Liridon K. den Hund in einem Metallkäfig in seinem Zimmer gehalten und so gut wie nie Gassi geführt haben.