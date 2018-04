Hannover: Mutter und Sohn von eigenem Hund getötet

Grausiger Fund in Hannover: Am Dienstagabend wurden in einer Wohnung die Leichen einer Frau (52) und ihres 27 Jahre alten Sohnes entdeckt. Offenbar hatte der Hund der beiden seine Halter totgebissen. Die Polizei und die Feuerwehr mussten den Staffordshire Terrier mit einer Schlinge fangen.