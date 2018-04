In Eggelsberg entstehen 1000 neue Arbeitsplätze

Digital-Füchse und Industrie-Hasen

Am Thema „Fabrik der Zukunft“ soll weiter gearbeitet werden. „Wir liefern Elektronik von Eggelsberg in die ganze Welt“, erzählte Hans Wimmer, der Geschäftsführer von B&R ist. 3500 Mitarbeiter sind derzeit bei den Innviertlern an Bord, in den nächsten vier Jahren soll die Belegschaft um weitere 1000 wachsen. „Wir werden in Eggelsberg junge Digital-Füchse mit alten Industrie-Hasen zusammenbringen“, ist Spiesshofer in Aufbruchstimmung.