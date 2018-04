Unbekannter Rowdy brach Opfer die Augenhöhle

Beschimpfungen

Der Vorfall passierte am Palmsonntag. R. hatte mit Freunden in der Diskothek Geburtstag gefeiert und wollte sich dann vor dem Lokal noch einen Kebab kaufen.

„Ein junger Mann hat mich plötzlich als Hurensohn und Ärgeres beschimpft. Ich hab’ erwidert, dass er mich in Ruhe lassen soll“, so R. Als er ins Essen beißen wollte, habe der Unbekannte plötzlich wild gegen seinen Kopf geprügelt - auch dann noch, als er schon am Boden lag.