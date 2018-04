Kellereinbrüche im Akkord!

Erst vor wenigen Tagen hatten Kriminalisten wegen mehrerer Einbrüche in Stegersbach die Ermittlungen aufgenommen. Die „Oster-Bande“ war, wie berichtet, in der Karwoche in die Keller von Mehrparteienhäusern eingedrungen, teures Werkzeug und Fahrräder verschwanden. Der Schaden: fast 15.000 Euro. Eine Serie an derartigen Coups beschäftigt die Polizei ebenso im Bezirk Jennersdorf. Vier Kellerabteile in einer Nacht wurden in Krobotek geplündert. Die unbekannten Täter erbeuteten vier Fahrräder, darunter ein teures E-Bike. Aus einem beim Haus abgestellten Klein-Lkw schnappten sich die Diebe noch dazu eine Motorsäge.