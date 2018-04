Sextäter vergewaltigt 19-Jährige nach Discobesuch

Fahndung nach einem mutmaßlichen Vergewaltiger in Wien: Ein etwa 18 bis 20 Jahre alter Mann hatte in der bekannten Diskothek U4 im Bezirk Meidling zunächst eine 19-Jährige angesprochen und nach ihrem Befinden gefragt. Die betrunkene junge Frau fasste offenbar Vertrauen und ließ sich zunächst von dem jungen Mann per Taxi nach Hause begleiten. Vor der Wohnungstür der Großmutter - dort wollte das mutmaßliche Opfer übernachten - kam es bereits zum tätlichen Angriff, in der Wohnung Augenblicke später dann zur Vergewaltigung.