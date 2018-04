Fünf Fakten zum Kopftuchverbot für Mädchen

Andere Länder:

Im Jahr 2004 wurde in Frankreich ein Gesetz erlassen, das an staatlichen Schulen Symbole und Kleidungsstücke verbietet, die „ostentativ die Religionszugehörigkeit“ zur Schau stellen. Auch in mehreren deutschen Bundesländern wurde solch ein Verbot für Lehrkräfte eingeführt. Und: Vor einem Jahr urteilte der Europäische Gerichtshof, dass ein Kopftuchverbot durch private Arbeitgeber zulässig ist.