Steyrer Spital dreht „Granderwasser“ Hahn ab

Rutengänger vor Spitalbau in Linz

Dass auch in Oberösterreich bei Spitalsbauten auf Erdstrahlen und Co. geachtet wurde, zeigt der Blick ins Archiv: 1997 ließ der damalige Spitalslandesrat Walter Aichinger den Bauplatz der neuen Landesnervenklinik, heute NeuromedCampus, von drei Rutengehern auf Strahlung und Magnetfelder abtasten. Die Kosten beliefen sich - umgerechnet aus der Schillingzeit - auf rund 7400 Euro. Also ein Klacks gegen die Wiener Energie-Reinigung.